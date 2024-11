Topman Banco BPM vreest massaontslag bij overname door UniCredit

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - De topman van de Italiaanse bank Banco BPM vreest dat bij een overname door de grotere branchegenoot UniCredit meer dan 6000 banen kunnen verdwijnen. Dat heeft bestuursvoorzitter Giuseppe Castagna geschreven in een brief aan het personeel van Banco BPM. UniCredit kwam maandag met een verrassend overnamebod van ruim 10 miljard euro op de kleinere rivaal naar buiten.

Castagna wijst op de mogelijkheden die UniCredit ziet voor kostenbesparingen door bijvoorbeeld overlappende functies te schrappen. Hij stelt dat die besparingsmaatregelen gelijk zijn aan een derde van de totale kosten van Banco BPM dat circa 20.000 werknemers telt.

Banco BPM maakte dinsdag al bekend het overnamebod van UniCredit af te wijzen, omdat het te laag zou zijn en ook nadelig voor de concurrentie in de Italiaanse bankensector. Ook verklaarde de bank dat UniCredit niet vooraf had gecommuniceerd over het overnamebod.