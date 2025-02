Topman Boeing moet verantwoording afleggen na reeks incidenten

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Kelly Ortberg, de topman van de geplaagde Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, moet in april getuigen voor een senaatscommissie over de stappen die het concern heeft genomen om veiligheids- en kwaliteitsproblemen aan te pakken. Dit gebeurt na een reeks incidenten met zijn toestellen.

Zo moest in januari vorig jaar een nieuwe Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines een noodlanding maken door het verlies van een deurpaneel tijdens de vlucht. Later werden meer gebreken in toestellen van Boeing gevonden.

Boeing staat al meer dan een jaar onder verscherpt toezicht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en andere autoriteiten in Washington. "Gegeven de eerdere misstappen en problemen van Boeing, verdient het vliegende publiek te horen welke veranderingen worden doorgevoerd om de beschadigde reputatie van het bedrijf te herstellen", aldus de Republikeinse senator en voorzitter van de commissie Ted Cruz in een verklaring.