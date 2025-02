ANWB: 'ouderwets druk' op wegen naar wintersportgebieden

DEN HAAG (ANP) - De ANWB meldt "ouderwetse wintersportdrukte" op de wegen naar skigebieden. "De meeste drukte zien we op de traditionele plekken", zegt een woordvoerder. Zo staat er in Oostenrijk op de B179 bij de Fernpas 15 kilometer file richting het zuiden, wat meer dan een uur vertraging oplevert. Ook op de B169 is het druk. Bij Zillertal staat in beide richtingen 10 kilometer file.

In het zuiden van Duitsland heeft het verkeer op de A7 tussen Ulm en Füssen bij de grenstunnel een half uur vertraging. Ook op de A8 van München naar Salzburg en de A93 van Inntal naar Kufstein staat het verkeer vast.

Wintersporters in Frankrijk moeten op de A6 tussen Parijs en Dijon rekening houden met meer dan een uur vertraging. En bij de grens met Italië staat ook meer dan een uur file in beide richtingen.