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Topman Heijmans: Nederland investeert te weinig in infrastructuur

Economie
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 8:01
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ROSMALEN (ANP) - Nederland kan zich geen infrastructuurbeleid veroorloven dat van incident naar incident beweegt. Daarvoor heeft topman Ton Hillen van bouwconcern Heijmans vrijdag gewaarschuwd bij de publicatie van de halfjaarcijfers, waarbij hij mede doelt op de recente sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Volgens hem is dat niet het eerste incident en hobbelt Nederland van de ene spoedreparatie naar de andere.
"Het feit dat er zo hard moet worden geprioriteerd, laat zien dat Nederland structureel te weinig investeert in zijn infrastructuur. Terwijl het de slagader is die Nederland zuurstof geeft voor veiligheid, bereikbaarheid en economische groei", stelt Hillen. "De keuze is nú inzetten op extra middelen voor grootschalig onderhoud, of later veel duurder herstellen."
Heijmans is als bouwer nauw betrokken bij de vernieuwing van infrastructuur en werkt bijvoorbeeld mee aan het hoogspanningsnet in Nederland. Het bedrijfsonderdeel dat zich hiermee bezighoudt, kende afgelopen halfjaar bijna 17 procent omzetgroei.
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