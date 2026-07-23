Hiken is niet alleen goed voor hart en spieren, wetenschappers zien nog veel meer voordelen

Je gaat deze zomer misschien de wandelschoenen aantrekken voor een tocht door de Ardennen of een meerdaagse hike in de Alpen. Terwijl je geniet van het uitzicht, gebeurt er ondertussen iets in je lichaam waar wetenschappers steeds enthousiaster over worden: al na dertig minuten wandelen daalt de hoeveelheid stresshormonen in je lichaam met 28 procent. En dat is nog maar het begin.

Regelmatig stevig wandelen verbetert de gezondheid van je hart, bloedvaten en luchtwegen, doordat het longweefsel en de hartspier worden versterkt. "Een sterker hart kan met minder inspanning meer bloed rondpompen," zegt Alyson Chun van Stanford University. "Daardoor daalt de bloeddruk."

Cholesterol

Ook je cholesterolwaarden profiteren mee: wandelen houdt de bloedlipiden en lipoproteïnen op peil, stofjes die een cruciale rol spelen bij het afvoeren van overtollig cholesterol. Zo kan een wandeling het risico op hartziekten en kanker verkleinen.

Wie stevig doorstapt, verbrandt daarbij ook nog eens flink wat calorieën. "Wie een uitdagende hike onderneemt, verbrandt gemiddeld zo'n 400 tot 550 kilocalorieën per uur," aldus Chun. Dat maakt hiken niet alleen goed voor je hart, maar ook voor een gezond gewicht en het voorkomen van chronische aandoeningen zoals diabetes type 2.

Drie trainingen in één

Wandelen is niet zomaar bewegen; het is een verrassend complete workout. Joyce Gomes-Osman, lichamelijk therapeut en neuroloog aan de University of Miami Miller School of Medicine, legt uit waarom: "Bij hiken komen cardio, balans en krachttraining samen. Het is echt drie in één, en die complexiteit daagt ons lichaam uit."

Het meest verrassende effect zit misschien wel tussen je oren. Datzelfde half uur wandelen dat je stresshormonen met 28 procent laat dalen, kan ook angst en depressieve gevoelens verminderen en je cognitieve vaardigheden en geheugen verbeteren.

Neuroplasticiteit

Volgens Gomes-Osman stimuleert wandelen bovendien de neuroplasticiteit van het brein: het vermogen om nieuwe verbindingen aan te maken en bestaande verbindingen te herschikken. Je hersenen worden dus letterlijk actief hertekend door iets zo simpels als een wandeling.

Niet elke wandeling is gelijk. Een boswandeling levert volgens onderzoek grotere gezondheidsvoordelen op dan een rondje door de stad. De verklaring zit 'm in een onverwacht detail: bomen. "Het inademen van phytonciden, organische verbindingen die door bomen worden uitgestoten, heeft een positief effect op het immuunsysteem," zegt Suzanne Hackenmiller, huisarts in Arizona.

Minder piekeren

De combinatie van beweging en natuur zorgt bovendien voor de aanmaak van endorfines, wat de stemming verbetert en stress verder verlaagt. Wie in de natuur wandelt, piekert daarbij minder dan wie door een stedelijke omgeving loopt, blijkt uit ander onderzoek.

Of je nu een bergpad in de Ardennen volgt, een boswandeling maakt of tijdens je vakantie dagelijks een stevig rondje loopt: het is duidelijk dat hiken meer oplevert dan mooie uitzichten alleen. Je hart, je gewicht, je immuunsysteem én je brein profiteren mee; en dat begint al na een half uurtje stevig doorstappen.