Waarom je altijd twee foto’s van je koffer moet maken voor vertrek

Ga je op vakantie met het vliegtuig, trein of bus? Denk dan niet alleen aan je paspoort en zonnebrand, maar ook aan je koffer. Een simpele truc kan veel ellende voorkomen: maak vóór vertrek altijd twee foto’s van je koffer.Foto 1: de buitenkant van je koffer

Maak een duidelijke foto van de buitenkant van je koffer, recht van voren. Zorg dat het merk, de kleur, eventuele stickers, labels en bagageriem goed zichtbaar zijn.

Gaat je bagage onderweg zoek, dan kunnen medewerkers op de luchthaven of bij de vervoerder met deze foto veel sneller zoeken. In plaats van “een zwarte koffer” laat jij gewoon je foto zien: dat maakt jouw bagage meteen herkenbaar tussen honderden andere koffers.

Foto 2: de inhoud van je koffer

De tweede foto maak je vlak voordat je de koffer sluit. Leg de inhoud overzichtelijk neer en fotografeer alles: kleding, schoenen, elektronica, boeken, toiletspullen.

Die foto is goud waard als er iets verdwijnt of beschadigd raakt. Je kunt namelijk aantonen wat er in je koffer zat. Dat helpt bij het melden van schade of vermissing, en vergemakkelijkt de afhandeling bij een luchtvaartmaatschappij of reisverzekering.Handig voor jezelf én voor je verzekering

De twee foto’s zijn niet alleen nuttig bij verlies of schade, maar ook praktisch voor jezelf. Vergeet je op reis wat je had ingepakt, dan kijk je gewoon even terug. Bovendien heb je meteen een visueel bewijs van de waarde van je bagage, wat discussies met klantenservice of verzekering kan voorkomen.

Extra tip: maak een speciaal album

Bewaar de foto’s in een apart album op je smartphone, bijvoorbeeld “Koffer vakantie 2026”. Zo heb je ze bij problemen op de luchthaven binnen enkele seconden paraat zonder lange zoektocht tussen al je vakantiefoto’s.

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