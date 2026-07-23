Bizar: gezin huurt vakantiehuis en ontdekt eigenaar achter geheime muur

Een gezinsvakantie in het Ierse Wexford is uitgelopen op een angstige ervaring. Toen een vrouw, haar partner en hun twee kinderen midden in de nacht terugkeerden naar hun gehuurde vakantieverblijf, bleek de eigenaar zich in de woning te bevinden. Booking.com heeft inmiddels bevestigd dat het onderzoek doet naar de opmerkelijke gebeurtenis.

Therese verbleef samen met haar gezin afgelopen weekend in de accommodatie. Volgens haar was bij de boeking duidelijk aangegeven dat zij het volledige vakantiehuis exclusief tot hun beschikking zouden hebben.

"In de advertentie stond dat wij de hele woning voor onszelf hadden”, schrijft de vrouw op Facebook. "Toen we de code ophaalden voor het sleutelkastje, vroegen we zelfs nog aan de eigenaar of hij later bij de woning zou zijn. Maar hij zei dat hij weg zou zijn.”

Vreemde signalen na terugkomst

Toen het gezin later die avond terugkeerde, viel direct iets op. De wasmachine draaide nog, waardoor Therese het vermoeden kreeg dat er toch iemand in de woning aanwezig was.

In de woonkamer stond bovendien een scheidingswand. Bij nadere inspectie bleek die nauwelijks stevig te zijn. Volgens Therese ging het om "een heel dun stuk gipsplaat met een spijker erin.”

Eigenaar blijkt achter wand verstopt

De situatie kreeg vervolgens een onverwachte en beangstigende wending. "Mijn partner vroeg zich af wat er achter het wandje zat en toen hij het wilde verschuiven, liet het los. Ik hoorde iemand in de duisternis erachter roepen”, vertelde Therese later op televisie.

Tot hun grote schrik bleek de eigenaar zich achter de geïmproviseerde wand te hebben verscholen.

Na de ontdekking besloot het gezin direct de hulpdiensten in te schakelen. "We belden meteen de politie en zijn naar het huis van een familielid gegaan om daar de nacht door te brengen.” Therese omschreef de gebeurtenis als "extreem angstaanjagend”.

Booking.com start onderzoek

Booking.com heeft laten weten de melding serieus te nemen. Een woordvoerder bevestigt dat er een intern onderzoek is gestart naar het incident. In afwachting daarvan is de betreffende vakantiewoning niet meer te boeken via het platform.

De lokale politie kwam na de melding ter plaatse, maar heeft de eigenaar niet aangehouden. "De politie is langs geweest, maar er is geen strafbaar feit geconstateerd”, aldus een woordvoerder.