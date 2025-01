Topman H&M optimistisch, ondanks toenemende concurrentie

STOCKHOLM (ANP) - H&M is op de goede weg, zegt topman Daniel Ervér van het Zweedse kledingconcern. De kledingketen, die kampt met toenemende concurrentie van de Chinese nieuwkomer Shein en van rivaal Inditex, heeft vorig jaar naar eigen zeggen verschillende verbeteringen doorgevoerd. Dameskleding kreeg de meeste focus: het concern speelt in toenemende mate in op trends.

H&M Group, waaronder ook COS, Weekday, Monki en & Other Stories vallen, zag de omzet in de periode september tot en met november licht dalen tot 62,2 miljard Zweedse kroon, omgerekend ruim 5 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten waren de verkopen wel met 3 procent gestegen.

Het kledingconcern had het afgelopen kwartaal last van het feit dat Black Friday later viel dan een jaar eerder. Door de timing van de koopjesdag op 29 november vorig jaar ging een deel van de bestellingen mee in de cijfers van december. In december en januari gingen de verkopen bij H&M met 4 procent omhoog, meldt het concern.

H&M staat voor een opgave om zijn concurrentiepositie te verbeteren ten opzichte van de ultragoedkope kleding van Shein en de blijvend goede prestaties van Inditex, het bedrijf achter ketens als Zara, Bershka, Pull&Bear en Stradivarius.