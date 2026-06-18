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Topman IEA noemt heropening Straat van Hormuz 'cruciaal'

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 10:55
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ISTANBUL (ANP/RTR) - Opheffen van de maandenlange blokkade van de Straat van Hormuz is cruciaal, zegt topman Fatih Birol van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran "maakt mij en iedereen gelukkig", stelt de topman. Onderdeel van dat akkoord is een heropening van de zeestraat. Birol benadrukt wel dat het zonder voorwaarden moet gebeuren.
"Ik heb al eerder gezegd dat als de Straat van Hormuz niet voor eind juni wordt heropend de wereldeconomie in de gevarenzone terechtkomt", schetst Birol het belang. Volgens hem hebben meerdere landen hun energiebeleid sinds de blokkade van de zeestraat aangepast ter voorbereiding op een mogelijk nieuwe sluiting.
Door de Straat van Hormuz ging voor de oorlog een vijfde van de wereldwijde olie. De blokkade heeft de transportroutes verstoord en de olieprijzen zijn als gevolg fors gestegen. Het leidde ertoe dat het IEA in maart besloot tot de grootste vrijgave uit de strategische olievoorraden ooit om de druk op de energiemarkt te verlichten.
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