Topman Nvidia vindt hoog energieverbruik voor AI geen probleem

HONGKONG (ANP/RTR) - De oprichter en topman van chipontwikkelaar Nvidia, Jensen Huang, vindt het geen probleem dat voor nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer energie nodig is. Hij vertrouwt erop dat AI de wereld beter maakt, dus noemt hij "het gebruik van energie voor intelligentie de best denkbare toepassing".

De baas van Nvidia, 's werelds belangrijkste verkoper van chips voor AI-toepassingen, deed de uitspraken in Hongkong ter gelegenheid van het eredoctoraat dat hij daar kreeg uitgereikt. "Als de wereld meer energie verbruikt voor AI-fabrieken, zijn we een betere wereld."

Sinds de wedloop tussen bedrijven als OpenAI, Microsoft, Meta en Google om de geavanceerdste AI-toepassingen op de markt te zetten, groeien ook de zorgen over de impact op het klimaat. De taalmodellen waarmee zij werken hebben namelijk veel rekenkracht nodig, waardoor nog meer elektriciteit nodig is om datacenters al dat werk te laten doen. Onder andere Microsoft en Google meldden dit jaar dat hun CO2-uitstoot aanzienlijk was gestegen, wat deels te verklaren was door energieslurpende datacenters.

Mogelijkheden

Huang zelf geeft hoog op van de mogelijkheden die AI zou bieden om tot slimme oplossingen tegen de uitstoot van broeikasgassen te komen. Geavanceerde modellen kunnen helpen bij het ontdekken van reservoirs om CO2 op te slaan, nieuwe ontwerpen van windturbines of materialen voor energieopslag, meent de in Taiwan geboren Amerikaan.

Tijdens zijn bezoek aan Hongkong werd hij ook gevraagd naar de gevolgen voor de techsector van internationale handelsspanningen, die onder Donald Trump als Amerikaanse president dreigen op te lopen.

Wereldwijde samenwerking

"Open wetenschap door wereldwijde samenwerking bestaat al heel lang. Het is de basis van maatschappelijke vooruitgang en wetenschappelijke vooruitgang", zei Huang tegen journalisten. Die samenwerking blijft volgens hem bestaan. "Ik weet niet wat er zal gebeuren onder de nieuwe regering, maar wat er ook gebeurt, we balanceren de naleving van wetten met de vernieuwing van onze technologie en hulp aan klanten overal ter wereld", voegde hij eraan toe.

Nvidia, dat aanvankelijk groot werd met grafische kaarten voor games, is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een van 's werelds waardevolste bedrijven. Op de beurs in New York heeft de onderneming een beurswaarde van bijna 3,5 biljoen (3500 miljard) dollar.