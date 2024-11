Berrettini zet Italië op voorsprong tegen Australië in Davis Cup

MÁLAGA (ANP) - Titelverdediger Italië is in de tweede halve finale van de Davis Cup op voorsprong gekomen tegen Australië. Matteo Berrettini won in het Spaanse Málaga het eerste enkelspel van Thanasi Kokkinakis. De nummer 35 van de wereld had drie sets nodig om het eerste punt voor Italië binnen te halen: 6-7 (6) 6-3 7-5.

Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, neemt het in het tweede enkelspel op tegen de Australiër Alex de Minaur.

De winnaar van de halve finale neemt het zondag in de finale op tegen Nederland. Het team van captain Paul Haarhuis versloeg vrijdag Duitsland in de eerste halve finale met 2-0. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor wonnen hun partijen in het enkelspel, waardoor het dubbelspel niet meer nodig was.

De Nederlandse tennissers staan voor het eerst in de finale van het landentoernooi, waarvan de eerste editie al in 1900 werd gehouden.