Handbalsters buigen in Golden League diep voor Noorwegen

HOLSTEBRO (ANP) - De handbalsters hebben in het Deense Holstebro in aanloop naar het EK ruim verloren van Noorwegen. De olympisch kampioen won met 33-21 in het oefenduel uit de Golden League.

Bij rust leidde het Nederlands team nog met 14-12, maar in de tweede helft nam Noorwegen de wedstrijd volledig in handen. De Noorse ploeg scoorde 21 keer, terwijl Oranje niet verder kwam dan zeven treffers.

Het team van bondscoach Henrik Signell speelt zondag nog tegen gastland Denemarken. Dat is de laatste oefenwedstrijd voordat het EK in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland begint. Oranje treft op 29 november in Innsbruck IJsland als eerste tegenstander.

Signell heeft de selectie voor het EK al prijsgegeven. Opvallende afwezigen zijn Estavana Polman, Laura van der Heijden, Kelly Dulfer en Nikita van der Vliet.