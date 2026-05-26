Topman OpenAI: AI kost minder banen dan gevreesd

SYDNEY (ANP/RTR) - Sam Altman, topman van OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, zegt dat de ontwikkeling van AI niet zoveel banen voor hoger opgeleiden heeft gekost als waarvoor werd gevreesd. Dit zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Hij onderbouwde zijn uitspraken niet met cijfers.

"Ik ben blij dat ik het mis had", aldus Altman over de sociale en economische gevolgen die OpenAI met zich meebrengt. "Ik realiseer me dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren en banen, maar er blijft een menselijk deel dat nog niet wordt vervangen." Veel mensen blijven volgens hem behoefte houden aan interactie met anderen.

Altman erkende dat er wel degelijk banen verdwijnen door AI, omdat de technologische vooruitgang sommige werkzaamheden overbodig maakt. Die trend is wereldwijd ook zichtbaar bij grote techbedrijven. Zo kondigden onder meer Amazon en Meta, het moederbedrijf van Facebook, aan dat banen worden geschrapt vanwege AI.