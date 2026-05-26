Dertigers mag dan stoppen, oude cast heeft al plan ingediend voor Veertigers: ‘Iedereen heeft daar wel oren naar’

Fans van Dertigers zijn nog druk bezig het einde van de serie een plekje te geven. Maar dat geldt blijkbaar ook voor de originele cast. Terwijl de serie definitief ten einde komt, ligt er achter de schermen al een nieuw plan klaar: Veertigers.

Acteur Lykele Muus verklapt in de podcast Daan Draait Door dat er inmiddels serieuze stappen zijn gezet. “We hebben vorig jaar gesprekken gevoerd en een heel leuk plan ingeleverd bij BNNVARA om Veertigers te mogen maken”, onthult hij.

Geldkwestie

De oorspronkelijke cast van Dertigers verdween in 2023 van het scherm, na vier seizoenen en een kerstfilm. Maar volgens Muus leeft het idee voor een vervolg enorm binnen de groep acteurs. “Iedereen heeft daar wel oren naar”, vertelt hij. Maar ze hebben alleen wel budget nodig. “Het is tet hopen dat de omroep en de producent daar geld voor vrij kunnen en willen maken, want we moeten dan zelf een heel seizoen ontwikkelen.”

Het concept spreekt tot de verbeelding: iedere tien jaar terugkeren naar dezelfde personages, maar dan met problemen en ongemakken die bij de nieuwe levensfase passen. Muus ziet het al helemaal voor zich. “Hoe leuk zou het zijn als je elke tien jaar een soapreeks hebt met dezelfde acteurs?”

Nieuwe dilemma's

Volgens Leonoor Koster, die in de serie Lot speelde, veranderen sommige thema’s nooit echt. “Ik denk dat wanneer er een Veertigers zou komen, sommige Dertigers-dilemma's ook Veertigers-dilemma's zijn. Die gaan gewoon mee.”

De volgende levensfase dient zich onverbiddelijk aan. “Ouders worden in toenemende mate ziek en gaan dood. Misschien gaan er al vrienden dood”, mijmert Leonoor. Muus vult droogjes aan: “Kinderen gaan natuurlijk uit huis.”

En alsof dat nog niet confronterend genoeg klinkt, liggen ook de eerste midlifeproblemen al op tafel: kaal wordende mannen, perimenopauze en de overgang. Welkom bij Veertigers.