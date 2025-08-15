ECONOMIE
Topman OpenAI wil biljoenen uitgeven aan infrastructuur voor AI

Economie
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 20:23

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI wil in de toekomst biljoenen, oftewel duizenden miljarden, uitgeven aan infrastructuur voor de ontwikkeling en het laten draaien van AI-diensten. Dit heeft topman Sam Altman gezegd. Het concern achter chatbot ChatGPT zou alleen nog een manier moeten vinden om aan het geld te komen.
"Je kunt verwachten dat OpenAI in de niet al te verre toekomst biljoenen dollars zal uitgeven" aan het bouwen van datacenters, aldus Altman. "En je kunt verwachten dat een stel economen hun handen wringt en zegt: 'Dit is zo gek, zo roekeloos, en wat dan ook.' En wij zullen gewoon zeggen: 'Weet je wat? Laat ons ons ding doen.'"
Over de financiering zei hij: "Ik vermoed dat we een heel interessant nieuw soort financieel instrument kunnen ontwerpen voor financiering en rekenkracht waar de wereld nog niet op is gekomen. We werken eraan."
Eerder kondigde president Donald Trump al een AI-infrastructuurproject aan van 500 miljard dollar tussen OpenAI, SoftBank en Oracle.
