Waarom is het gevaarlijke Somalië plots populair bij toeristen?

Decennialang stond Somalië synoniem voor piraten, ontvoeringen en oorlog. Een land waar je níét heen ging, tenzij je er moest zijn. Toch melden de autoriteiten nu iets opmerkelijks: in 2024 bezochten zo’n 10.000 toeristen het land, een stijging van 50 procent ten opzichte van het jaar ervoor. En dat terwijl vrijwel alle westerse regeringen nog altijd een rood reisadvies geven.

Waarom gaan er dan toch steeds meer toeristen naar Somalië? Een deel van het antwoord zit in het soort reiziger dat het land nu aantrekt. Mensen die landen willen “aftikken”. Die op zoek zijn naar plekken waar de massa niet komt. Zoals de Zwitserse Karin Sinniger, die alle 193 VN-landen wil bezoeken én in elk land wil duiken. In Mogadishu dook ze uiteindelijk met een geïmproviseerd systeem dat een lokale kreeftenduiker op Lido Beach voor haar regelde. Het is precies dat soort extreme reiservaring waar een nichepubliek warm voor loopt.

Ook touroperator Untamed Borders merkt het. Directeur James Willcox zegt dat de vraag “snel groeit”. Waar hij in 2023 nog twee groepsreizen organiseerde, waren dat er dit jaar dertien. “Mogadishu is de meest risicovolle bestemming waar we actief zijn”, zegt hij. “De kans op aanvallen is reëel. Je kunt niet ‘van de radar’ gaan.”

Het gevaar is niet weg

Somalië blijft een van de gevaarlijkste bestemmingen ter wereld. Sinniger zei het al: “Mogadishu is gevaarlijk. Je voelt het zodra je landt.” Slapen doe je binnen de Green Zone en wie buiten dat gebied gaat, reist in konvooi met gewapende beveiliging. Westerse regeringen waarschuwen terecht voor ontvoeringen, terrorisme en piraterij.

Toch is het geweld van eerdere decennia minder intens. Dat biedt net genoeg ruimte voor een bepaald type reiziger: mensen die spanning zoeken, maar ook trouw zijn aan hun bucketlist. Zoals de Britse gepensioneerde Peter Bullock, die alle 52 Afrikaanse landen wil bezoeken. Hij vond Mogadishu “totaal anders dan alles wat hij eerder had meegemaakt”, maar voelde zich geen moment onveilig.

Nieuwe visa

Op 1 september 2025 introduceerde Somalië een nieuw eVisa-systeem om toeristen makkelijker binnen te laten. Een stap vooruit, maar niet zonder problemen: Somaliland en Puntland weigeren het nieuwe visum te erkennen. Een pijnlijk herinnering aan hoe beperkt de centrale overheid functioneert.

Die regionale verschillen verklaren ook waarom sommige delen meer toeristen trekken dan andere. In Somaliland — feitelijk autonoom sinds 1991 — voelt het leven opvallend rustiger. Gids Deke Hassan Abdi vindt dat toeristen vaak niet begrijpen dat haar land anders is dan Somalië. Ze wil dat bezoekers zien hoe veilig en gastvrij Hargeisa is: “Je hebt geen bewaker nodig om door de stad te lopen.”

Het verlangen naar verhalen

Uiteindelijk draait de groeiende populariteit van Somalië om iets menselijks: het verlangen naar verhalen. Naar plekken waar de wereld spannender voelt en waar elk gesprek, elke ontmoeting, elke duik een avontuur wordt.

Somalië blijft een nichebestemming. Een die niet voor bangeriken is, zoals reizigers zelf benadrukken. Maar voor wie grenzen wil opzoeken, letterlijk en figuurlijk, oefent het land een nieuwe, stille aantrekkingskracht uit.