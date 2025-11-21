Adem je poepdeeltjes in als je poep of een scheet ruikt?

Het is een vraag uit de categorie puberhersenkronkels, maar eigenlijk wil iedereen hier stiekem wel het antwoord op weten: als je poep ruikt, komt dat dan omdat er poepdeeltjes in je neus zijn beland?

Het korte antwoord is: nee. Het lange antwoord is verrassend goed wetenschappelijk onderbouwd.

De Australische arts Karl Kruszelnicki kreeg ooit een bezorgde vraag van een verpleegkundige die regelmatig een stille wind liet in de operatiekamer. “Ze vroeg of ze het operatiegebied vervuilde door met beleid een zachte scheet te laten in die steriele ruimte. En ik besefte dat ik geen idee had”, vertelt hij. “Maar ik was vastbesloten om het uit te zoeken.”

Alles voor de wetenschap

Dus schakelde hij een microbioloog in Canberra in. Wat volgde was een studie die veel moed vereiste: een collega-microbioloog moest van vijf centimeter afstand in een open petrischaal scheten. Eén keer met broek aan, één keer zonder broek.

De resultaten logen er niet om. De schaal die de naakte scheet ontving, bleek de volgende ochtend bezaaid met twee soorten bacteriën die normaal alleen in de darm en op de huid voorkomen. De schaaltjes die de geklede scheet om de oren kregen, waren echter helemaal schoon. “De darmbacteriën in de tweede schaal kwamen door de flatus zelf, en de bacterierand eromheen ontstond door de kracht van de scheet die huidbacteriën meevoerde”, legt Kruszelnicki uit.

Vriendelijke yoghurtculturen

Klinkt goor, maar geen paniek: het ging om onschuldige bacteriën, vergelijkbaar met de vriendelijke cultuur in yoghurt. Al voegde hij er droog aan toe: “Onze eindconclusie? Scheet niet naakt in de buurt van eten.”

Maar hoe zit het dan met poepgeur en winderigheid in het dagelijks leven? Als iemand volledig gekleed is, adem je geen bacteriën of poepdeeltjes in. Je ruikt uitsluitend gassen die samen met de ontlasting worden geproduceerd. Denk aan waterstofsulfide, methaanthiol of dimethylsulfide – stoffen die ruiken naar respectievelijk rotte eieren, kool en knoflook.

Een kleine studie liet zien dat winden vooral bestaat uit reukloze gassen zoals stikstof en zuurstof. Er zitten slechts een paar procent van die stinkende zwavelverbindingen in. En dat is wat je ruikt, geen rondvliegende ontlasting.