Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Economie
door Dirk Kruin
vrijdag, 21 november 2025 om 6:49
bijgewerkt om vrijdag, 21 november 2025 om 7:39
Als je zelf belegt, en niet via een fonds of index, wil je misschien scherp aan de wind varen en de kans maken op grote winsten en het risico lopen op het omgekeerde. Dan kun je ophouden met lezen.
Het gaat hier om het omgekeerde. Bild vroeg de Duitse beurtsgoeroe Schmidt naar de 10 aandelen die goed renderen, zonder te veel veel risico.
Hieronder een overzicht van die 10 zekerste aandelen van dit moment, samengesteld op basis van analyses door Jürgen Schmitt (Bild, november 2025). Elk aandeel kenmerkt zich door een ijzersterk dividendbeleid en bewezen veerkracht, zelfs in economisch onrustige tijden.
Veel beleggers zoeken zekerheid, juist in turbulente beurstijden. Het antwoord schuilt in wereldspelers met een jarenlange traditie van stabiele of stijgende dividenduitkeringen, gecombineerd met solide koersgroei. Wie geduld heeft en zich richt op deze “dividenden-adellijke” bedrijven, kan volgens Schmitt profiteren van rust én rendement op de lange termijn.
Neem bijvoorbeeld Nestlé, dat al meer dan 65 jaar onafgebroken dividend uitkeert en – ondanks een relatief vlakke koers in het afgelopen decennium – wereldwijd het toonbeeld van stabiliteit is. Munich Re heeft in 10 jaar zelfs bijna 200% koerswinst geboekt, naast ruim 4% dividendrendement per jaar. Ook giganten als Procter & Gamble, Johnson & Johnson, en Coca-Cola bewijzen dat continuïteit in uitkering gepaard kan gaan met behoorlijke vermogensgroei.
Schmitt benadrukt: “Het belangrijkste wapen van de crisisbestendige aandelen is een dividend dat elk jaar groeit. Wie 10 jaar belegd blijft, komt zelden bedrogen uit.” ​
De 10 zekerste aandelen volgens Jürgen Schmitt
AandeelBranche10-jaars koersontwikkeling (%)Dividendrendement (%)Aantal jaren dividend
SanofiPharma-54,728
NestléVoeding & drank34,065
Munich ReVerzekeren1954,150
Procter & GambleConsumentengoederen822,865
Coca-ColaDranken533,060
PepsiCoSnacks & dranken373,950
Johnson & JohnsonGezondheidszorg742,760
Abbott LaboratoriesDiagnostiek en zorg1591,950
Exxon MobilEnergie253,540
WalmartRetail3981,050

