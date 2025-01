Topman TikTok bedankt Trump in videoboodschap na uitspraak hof

SINGAPORE (ANP) - Shou Zi Chew, de topman van socialemediaplatform TikTok, heeft in een videoboodschap de aankomende Amerikaanse president Donald Trump bedankt voor zijn inzet om een oplossing te vinden om het platform beschikbaar te houden in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag de wet in stand gehouden waarmee TikTok verboden dreigt te worden in het land.

De TikTok-topman is "dankbaar en verheugd" dat het platform naar eigen zeggen "de steun heeft van een president die ons platform echt begrijpt". "Wees gerust, we zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ons platform blijft floreren", zei Chew vrijdag in een TikTok-video als reactie op de uitspraak van het hof.

Trump heeft op de uitspraak van het hof gereageerd door te zeggen dat een besluit over TikTok bij hem ligt. Daarbij zei hij nog niet wat hij van plan is met de populaire filmpjesapp, alleen dat zijn beslissing in de "nabije toekomst" wordt genomen. De huidige regering van Joe Biden heeft gezegd dat de uitvoering van de wet gezien de timing wordt overgelaten aan de nieuwe regering onder leiding van Trump, die maandag aantreedt.

Nieuwe klanten

"We vechten al geruime tijd om het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting te beschermen voor de meer dan 170 miljoen Amerikanen die ons platform dagelijks gebruiken", zegt Chew. De topman benadrukt in het filmpje ook dat er meer dan 7 miljoen Amerikaanse bedrijven zijn die geld verdienen en nieuwe klanten bereiken via TikTok.

Trump liet in het verleden meermaals weten fan te zijn van TikTok en heeft de video-app veel gebruikt om tijdens zijn presidentscampagne jonge kiezers te bereiken. Donderdag zei Mike Waltz, de nieuwe nationale veiligheidsadviseur van Trump, dat de nieuwe regering TikTok wil beschermen tegen het dreigende verbod.