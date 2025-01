Geen MKZ bij dieren die pas in land zijn, maatregelen blijven nog

DEN HAAG (ANP) - Bij geen van de 888 runderen die recent uit de Duitse regio Brandenburg naar Nederland zijn gevoerd, is mond- en klauwzeer (MKZ) aangetroffen. Dat meldt minister Femke Wiersma (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. In de loop van volgende week bepaalt ze of de voorzorgsmaatregelen tegen het virus kunnen worden versoepeld.

Enkele duizenden dieren die langer geleden uit Brandenburg zijn vervoerd, hebben een ander soort test gekregen. Tussen de ruim duizend testuitslagen die tot nu toe binnen zijn, zitten ook twaalf positieve uitslagen. Dat is volgens de minister geen reden tot zorg, omdat dit soort tests soms ten onrechte een positieve uitslag geeft. "Gezien de grote hoeveelheid tests is dit volgens de verwachting."

"De uitslagen stellen mij voor een belangrijk deel gerust", aldus Wiersma. "Er is geen MKZ-virus gevonden. Het is evenwel te vroeg om helemaal gerust te zijn." Er komen nog meer testuitslagen binnen, en mogelijk moet een deel van die testen opnieuw worden gedaan "om absolute zekerheid te krijgen".