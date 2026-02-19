ECONOMIE
Topvrouw KLM: scherpe kostenbeheersing nodig

Economie
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 8:13
anp190226052 1
AMSTERDAM (ANP) - KLM gaat komende tijd de kosten verder verlagen. Hiervoor blijven "structurele keuzes" noodzakelijk om financieel gezond en minder kwetsbaar te worden, stelt topvrouw Marjan Rintel in een toelichting op de jaarcijfers. De luchtvaartmaatschappij nam vorig jaar ook maatregelen om de kosten te besparen. Zo werden 250 kantoorbanen geschrapt en werd de directie verkleind van vijf naar vier leden.
Rintel benadrukt opnieuw het belang van het drukken van de kosten. "Alleen door scherpe kostenbeheersing en een betrouwbaardere operatie kunnen we structureel herstellen. Externe factoren, zoals de oplopende kostendruk in Nederland, maken die opdracht nog urgenter. 2026 wordt daarom een belangrijk jaar waarin we onze transformatie moeten versnellen om onze positie in een concurrerende markt niet kwijt te raken."
De luchtvaartmaatschappij kende een uitdagend jaar, onder andere door technische problemen aan de vloot en aanhoudende geopolitieke onrust.
