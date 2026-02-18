ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Als het water zakt bij Groenland, stijgt het gevaar elders

Wetenschap
door Gerard Driehuis
woensdag, 18 februari 2026 om 12:48
135310136_m
Bijna overal ter wereld stijgt de zeespiegel, maar langs de kusten van Groenland zal het water deze eeuw juist dalen – en dat is allerminst goed nieuws.​

Feiten en achtergrond

Nieuwe berekeningen van geofysici laten zien dat de relative zeespiegel langs de Groenlandse kust deze eeuw tot zo’n 0,9 meter kan dalen bij lage uitstootscenario’s en zelfs tot circa 2,5 meter als de uitstoot onverminderd doorgaat.​​Dat klinkt geruststellend, maar die daling is een lokaal effect in een wereld waarin de gemiddelde zeespiegel blijft stijgen door het opwarmende klimaat.​
De verklaring zit in het ijs zelf.De Groenlandse ijskap verliest jaarlijks grofweg 200 miljard ton ijs; het land veert daardoor langzaam omhoog en de zwaartekracht van de enorme ijsmassa op het omliggende zeewater neemt af.​Alsof een zware bowlingbal van een matras wordt getild: het oppervlak veert omhoog en het water ‘rolt’ gedeeltelijk weg.

Waarom?

Voor Groenland is een dalende zeespiegel een praktisch en economisch probleem.Bijna alle dorpen en steden liggen aan de kust; havens worden ondieper, kades komen hoger boven het water te liggen en vergen dure aanpassingen in een ruig en afgelegen gebied.​​Ook de visserij – de economische ruggengraat – voelt de gevolgen als kustlijn, stromingen en watertemperaturen veranderen en vissoorten andere paaigebieden opzoeken.​
Voor de rest van de wereld is het vooral een dreigend signaal.Het ‘voordeel’ van dalend water rond Groenland betekent dat er juist méér water elders in de oceanen terechtkomt, waar miljoenen mensen in laaggelegen delta’s en kuststeden wonen.​Door zwaartekrachtseffecten is de directe bijdrage van Groenlands smeltende ijskap aan de zeespiegel bij Nederland nu nog relatief klein, maar globaal telt elk millimeterverlies aan ijs schaamteloos op.

Lees ook

Nooit eerder gebeurd: drie zware orkanen tegelijk aan landNooit eerder gebeurd: drie zware orkanen tegelijk aan land
Zo ziet Europa eruit als al het ijs is gesmoltenZo ziet Europa eruit als al het ijs is gesmolten
'Zwitserse gletsjers zijn niet meer te redden'Zwitserse gletsjers zijn niet meer te redden
loading

POPULAIR NIEUWS

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

Schermafbeelding 2026-02-17 155859

Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

229202427_m

Ons lijf is nooit bedoeld om ultrabewerkte voedingsmiddelen te verwerken

ANP-550142103

Femke Kok maakt korte metten met mensen die zeuren over de opmerking van haar coach

231001207_m

Dyslexie wordt niet veroorzaakt door ‘leesgenen’ — de oorsprong ervan gaat 430 miljoen jaar terug

Loading