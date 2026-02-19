ECONOMIE
Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

Samenleving
door Ans Vink
donderdag, 19 februari 2026 om 8:01
Op de Grossglockner werd een jonge vrouw net onder de top achtergelaten en bevroor ze dood; haar ervaren bergbeklimmer zette de zware klim voort – om hulp te halen, zegt hij. Nu moet hij zich voor de rechter verantwoorden voor zijn daden.
In de Oostenrijkse Alpen begint vandaag het proces tegen een ervaren bergbeklimmer die zijn vriendin achterliet op de Grossglockner, waar ze doodvroor. Het drama speelt zich af op 19 januari 2025 en roept vragen op over verantwoordelijkheid in de bergsport.

De tragedie

Op 19 januari 2025 beklommen Thomas P. (toen 36) en Kerstin G. (33) de Grossglockner, Oostenrijks hoogste berg op 3798 meter. Na 18 uur klimmen, rond 2 uur 's nachts bij -8°C en windstoten tot 78 km/u, stortte Kerstin in elkaar, 50 meter onder de top. Thomas klom door naar de top en daalde af om hulp te halen, maar liet haar achter zonder adequate bescherming zoals een windschuilplaats of reddingsdeken.[

Aanklacht en kritiek

Het openbaar ministerie in Innsbruck klaagt Thomas aan voor doodslag door grove nalatigheid, met een maximumstraf van drie jaar cel. Ze wijzen op een te late start (6:45 uur), geen bivakuitrusting, ongeschikte snowboardlaarzen voor Kerstin en het negeren van waarschuwingen en reddingsaanbiedingen. Ondanks helikopterverlichting en telefoongesprekken (om 0:35 uur) meldde hij pas om 3:30 uur de hulpdiensten.

Proces en familie

Het proces in Innsbruck duurt officieel één dag met 14 getuigen, maar kan uitlopen. Kerstins moeder Gertraud G. noemt het een ongeluk, verdedigt Thomas en bekritiseert de 'heksenjacht': Kerstin was ambitieus en instemmend. Thomas staat als partner in het overlijdensbericht.[

