Je onzichtbaar voelen hoeft niet: de regel die echt helpt

psychologie
door Ans Vink
woensdag, 18 februari 2026 om 16:14
Soms glijd je in sociale situaties weg als een schaduw. Je voelt je klein, nutteloos, alsof je aanwezigheid niets toevoegt. Dit gevoel van onzichtbaarheid knaagt aan je zelfvertrouwen en duwt je naar de zijlijn.
Het ontstaat vaak door een laag zelfbeeld, versterkt in vergaderingen of feestjes waar je niet durft te spreken. Psychologe Julie Smith, bekend van TikTok en haar bestseller Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld?, biedt een verrassende remedie. Stel je een standaard kaartspel voor: 52 kaarten, niets bijzonders.
De duizelingwekkende uniciteit van 52 kaarten&nbsp;

Schud die kaarten en de volgorde is statistisch uniek – een kans van 1 op 8×10^67, groter dan atomen in het heelal. Elke kaart is vertrouwd, maar de combinatie nooit eerder gezien. Jij bent zo: miljoenen ervaringen vormen jouw onherhaalbare zelf. Deze '52-kaartenregel' herinnert je aan singulariteit.

Smiths metafoor relativeert negatieve gedachten. Individuele eigenschappen lijken gewoon – een voorkeur voor koffie, een mislukking – maar jouw mix is radicaal uniek. Het stopt de innerlijke criticus die fluistert: "Je bent inwisselbaar."
In Nederland lopen jongeren met laag zelfrespect hoger risico op depressie en angst, blijkt uit onderzoek van de RUG. Ongeveer 17% van jongvolwassenen voelt weinig vertrouwen in zichzelf of de toekomst. Deze regel helpt perspectief te verschuiven, zonder affirmaties of spiegels.
Probeer het: bij twijfel, denk aan die kaarten. Het gewone produceert het buitengewone. Zo word je zichtbaar – voor anderen en vooral voor jezelf.

