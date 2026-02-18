VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

Bijna negen decennia lang was het een vaste waarde in de Amerikaanse politiek: het goedkeuringscijfer van de president, gemeten door peilingsbureau Gallup. Maar nu trekt het instituut de stekker eruit. Na 88 jaar stopt het met het bijhouden van de zogeheten Presidential Approval Rating.

Officieel heeft dat niets te maken met politieke druk. Terwijl Donald Trump zich al maanden fel uitlaat over ongunstige peilingen , benadrukt Gallup dat de beslissing “uitsluitend is gebaseerd op onze eigen onderzoeksdoelen en prioriteiten”.

Volgens een woordvoerder wil het bureau zich voortaan richten op “langetermijnonderzoek dat methodologisch stevig in elkaar zit en zich richt op de thema’s en omstandigheden die het leven van mensen vormgeven”. Dat werk gaat door via onder meer de Gallup Poll Social Series en internationale onderzoeken.

Historische graadmeter

De Presidential Approval Rating was sinds de tijd van Harry Truman een van de meest geciteerde graadmeters van publieke opinie. De cijfers laten een prachtig beeld zien van de Amerikaanse politieke geschiedenis. Zo schoot de populariteit van George W. Bush na de aanslagen van 11 september 2001 omhoog naar een duizelingwekkende 90 procent.

Maar niet elke president kon op zulke cijfers rekenen. Trumps tweede termijn begon met 47 procent steun, maar zakte in december naar 36 procent – een van de laagste scores die Gallup ooit noteerde.

Trump dreigt met rechtszaken

Trump voert al langer strijd tegen peilingsbureaus en media die hem ongunstig neerzetten. Toen The New York Times in januari een peiling publiceerde waarin zijn waardering op 40 procent uitkwam – drie punten lager dan in september 2025 – dreigde hij een bestaande smaadzaak uit te breiden.

Op zijn platform Truth Social foeterde hij dat de “Times Siena Poll, die altijd enorm negatief over mij is, zeker vlak voor de verkiezingen van 2024 die ik met een aardverschuiving won, wordt toegevoegd aan mijn rechtszaak tegen The Failing New York Times”.

De krant liet zich niet intimideren. Woordvoerder Charlie Stadtlander reageerde scherp: “President Trump houdt van peilingen die gunstig voor hem uitpakken en verafschuwt peilingen die dat niet doen. Maar of een peiling goed of slecht uitvalt voor de president, heeft nul invloed op onze methode.”