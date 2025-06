Topvrouw KLM: we zijn zeer alert, geen concessies aan veiligheid

HILVERSUM (ANP) - KLM is "zeer alert" en doet "geen enkele concessie" aan de veiligheid. Dat zegt topvrouw Marjan Rintel van de luchtvaartmaatschappij zondag in het televisieprogramma WNL op Zondag na de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. KLM heeft naar eigen zeggen frequent contact met verschillende ministeries, zoals Defensie en Binnenlandse Zaken, om informatie uit te wisselen en te kijken wat er wel en niet kan.

KLM ziet zich genoodzaakt om vliegroutes aan te passen in de regio, legt Rintel uit. Ook kan de luchtvaartmaatschappij naar sommige bestemmingen niet meer vliegen, omdat het luchtruim op verschillende plekken is gesloten.

Bovendien is het extra druk op bepaalde plekken waar luchtvaartmaatschappijen wel vliegen, waardoor KLM extra personeel en brandstof mee moet nemen en vluchten langer duren. Rintel laat in het midden of dit tot hogere ticketprijzen voor passagiers kan leiden.