Iran: verrijkt uranium al weggehaald in aanloop naar aanval

Iran had voorafgaand aan de Amerikaanse aanval op de kerninstallaties van het land al verrijkt uranium verplaatst en medewerkers geëvacueerd. Dat zei een Iraanse functionaris van de staatstelevisie volgens persbureau Reuters. "De voorraden verrijkt uranium zijn overgebracht uit de nucleaire centra en er zijn daar geen materialen meer die, als ze geraakt zouden worden, straling zouden veroorzaken en schadelijk zouden zijn voor onze landgenoten."

Op satellietbeelden was in aanloop naar de Amerikaanse aanval te zien dat ongebruikelijke voertuigbewegingen plaatsvonden bij de installatie in Fordow, zegt een analist van satellietbedrijf Maxar tegen The Washington Post. Op 19 juni stonden er zestien vrachtwagens bij een toegangsweg naar het ondergrondse complex. Die waren een dag later verplaatst. Het is onduidelijk of dat inderdaad betekent dat het uranium is verplaatst, maar bekend was dat de VS een aanval overwogen.