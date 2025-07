TotalEnergies hervat binnenkort omstreden lng-project Mozambique

PARIJS (ANP) - TotalEnergies staat op het punt om de werkzaamheden aan een groot gasproject in het noorden van Mozambique te hervatten. Milieu- en mensenrechtenorganisaties zijn kritisch op het project, waaraan ook de Nederlandse baggeraar Van Oord meewerkt. De werkzaamheden lagen stil na een gewelddadige aanval op de nabijgelegen havenstad Palma.

Het olie- en gasconcern zei deze zomer het werk aan het lng-project van 20 miljard dollar te willen hervatten. TotalEnergies-topman Patrick Pouyanné bezoekt deze maand de Mozambikaanse hoofdstad Maputo, meldt persbureau AFP op basis van ingewijden. Alle aandeelhouders van het project, waarvan TotalEnergies 26,5 procent bezit, moeten eerst instemmen om de afkondiging van overmacht op te heffen.

Van Oord meldde in zijn jaarverslag over 2024 voorbereidingen te hebben getroffen om verder te gaan met het leggen van pijpleidingen in zee. Woordvoerders van het bedrijf waren niet direct bereikbaar voor een toelichting.