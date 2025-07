Brabant start proef met 'realtime' meten uitstoot veehouderijen

DEN BOSCH (ANP) - De provincie Noord-Brabant een proef begonnen waarbij op 33 veehouderijen een jaar lang continu de uitstoot van ammoniak en methaan wordt gemeten. Sensoren in de stallen registreren de emissies, zodat de boeren precies kunnen zien wat het effect is van aanpassingen van bijvoorbeeld het voer voor de dieren. Volgens Brabant is dit het eerste experiment met continue metingen op zo'n grote schaal.

"Realtime meten is de toekomst", zegt gedeputeerde Marc Oudenhoven (agrarische ontwikkeling, Lokaal Brabant). "Veehouders kunnen zelf een methode kiezen waarmee de uitstoot binnen de vergunde grenzen ligt. Dat geeft je als veehouder veel meer vrijheid hoe die doelen te behalen, zo zit je zelf aan het stuur. Zulke keuzes moet je op het erf laten."

De proef vindt plaats op bedrijven met melk- en pluimvee, varkens, vleeskalveren en melkgeiten. De provincie hoopt hiermee uiteindelijk de vastgelopen vergunningverlening weer op gang te brengen.