Waarom zoveel relaties op de klippen lopen na de vakantie

Even lekker ertussenuit, denk je. Samen genieten van de zon, denk je. En dan zit je daar, op dat Zuid-Franse terras en blijkt er niets aan. Je zult de eerste niet zijn die het overkomt. Een psycholoog legt uit hoe dat komt.

"De romantische gedachte dat vakantie alleen maar leuk en ontspannend is, klopt niet”, zegt ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Steven Pont in Metro. "Je bent 24 uur per dag bij elkaar, zonder de gebruikelijke ontsnappingsroutes van werk, sport of sociale verplichtingen. De loep komt vol op je relatie te liggen.”

Je bent ook nog eens uit je normale ritme en hebt helemaal geen tijd voor jezelf. "Zeker binnen gezinnen zie je dan dat kleine haarscheurtjes uitgroeien tot echte breuken”, zegt Pont. "Ouders en kinderen botsen sneller, partners raken geïrriteerd en de stress kan zich op de meest onverwachte momenten ontladen, bijvoorbeeld door een conflict aan de ontbijttafel.”

Alles moet perfect

Daarnaast zijn je verwachtingen vaak te hoog. "We denken: nu moet alles perfect zijn. Het hotel, het weer, de sfeer. Maar vraag iemand naar hun vakantie en ze vertellen over het vieze appartement, de hitte of dat ze de helft van de dag op zoek waren naar verkoeling.”

Pont noemt vakantie als een "brandpunt van verlangens en emoties”. "Alles wat normaal verwatert in het dagelijks leven, komt nu ineens bovendrijven. Vakantie vergroot ook de verschillen uit. De een wil een marktje afstruinen, de ander wil op de camping blijven. Als je dan per se alles samen wilt doen, wordt het een machtsstrijd: wie wint deze middag?”

Er is een oplossing, zegt Pont. neem ruimte. "Gun elkaar ook op vakantie vrijheid, net als thuis. De een gaat zwemmen, de ander leest een boek. Je hoeft niet elke maaltijd samen te eten of elk uitje synchroon te plannen.”