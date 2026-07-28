Toyota en Honda staken productie fabrieken Japan na aardbeving

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Japanse autobouwers Toyota en Honda hebben de productie in fabrieken in het zuiden van Japan tijdelijk stilgelegd na de zware aardbeving daar. Volgens persbureau Kyodo heeft Toyota de productie opgeschort in drie autofabrieken in de prefectuur Fukuoka.

Honda heeft de productie van motorfietsen bij een fabriek in de prefectuur Kumamoto tijdelijk gestaakt. In die regio op het zuidelijke eiland Kyushu lag het epicentrum van de zware aardbeving. Er zijn meldingen van gewonden, ingestorte gebouwen en branden door de beving. Ook zitten veel huishoudens in de regio zonder stroom.

Chipbedrijf Tokyo Electron laat weten geen grote schade te hebben aan faciliteiten in Kumamoto, maar schort de productie wel op voor veiligheidsinspecties.