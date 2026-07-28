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Spaanse premier over natuurbranden: licht aan einde tunnel

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 13:25
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MADRID (ANP/AFP) - Bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje beginnen brandweerlieden licht aan het einde van de tunnel te zien. Dat heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez gezegd tegen journalisten. "We zijn inderdaad het tij aan het keren."
De bosbranden in Spanje hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest. Dat is zes keer zoveel als heel vorig jaar. Een grote brand ten westen van Madrid wordt een van de ergste bosbranden in de geschiedenis van het land genoemd. Ongeveer 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Inwoners van negen dorpen mogen sinds maandagavond wel weer naar huis.
Sánchez waarschuwt dat er nog "erg moeilijke dagen en uren" aankomen. De temperaturen lopen weer op en woensdag kan het rond de 40 graden worden.
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