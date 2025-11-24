ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Truckbouwers mogelijk nog miljarden kwijt aan claims kartelschade

Economie
door anp
maandag, 24 november 2025 om 9:40
anp241125082 1
MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Vrachtwagenfabrikanten die jaren geleden samenspanden in het zogenoemde truckkartel zijn mogelijk nog miljarden euro's kwijt aan schadeclaims van klanten. In München begint maandag een reeks hoorzittingen die geldt als een cruciale fase in de afwikkeling van honderden procedures tegen fabrikanten als MAN, Volvo, Daimler, Iveco en ook DAF.
Ongeveer 130 advocaten en ondersteunende experts verzamelen zich in een conferentiehal op het beurscomplex van de stad. De rechtbank wijkt daarvoor uit omdat de rechtszaal te klein is om iedereen te huisvesten in de zaak, die draait om vermeende te hoge prijzen voor trucks tussen 1997 en 2011.
De bedrijven maakten onderling afspraken over hun prijzen, zodat ze meer geld konden vragen. Ook sprak het kartel af om geld dat ze moesten steken in nieuwe technologie om trucks schoner te maken, door te rekenen aan de klant. Hiervoor kregen de truckbouwers al voor miljarden aan boetes. Vervolgens zijn veel klanten van de truckbouwers met schadeclaims gekomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

generated-image (63)

Als de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crash

ANP-542747583

Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)

ANP-530473039

Na 60 jaar blijkt dat dit bekende diabetesmedicijn een bijzondere invloed heeft op het brein

ANP-432490266

Alle continenten op aarde worden langzaam van onder afgepeld. En dit is waarom

19re-garden-houseplants-04-bmhv-superJumbo

Van kamerplant tot kunstwerk: zo maak je jouw huis groen én bijzonder

Loading