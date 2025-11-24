Truckbouwers mogelijk nog miljarden kwijt aan claims kartelschade

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Vrachtwagenfabrikanten die jaren geleden samenspanden in het zogenoemde truckkartel zijn mogelijk nog miljarden euro's kwijt aan schadeclaims van klanten. In München begint maandag een reeks hoorzittingen die geldt als een cruciale fase in de afwikkeling van honderden procedures tegen fabrikanten als MAN, Volvo, Daimler, Iveco en ook DAF.

Ongeveer 130 advocaten en ondersteunende experts verzamelen zich in een conferentiehal op het beurscomplex van de stad. De rechtbank wijkt daarvoor uit omdat de rechtszaal te klein is om iedereen te huisvesten in de zaak, die draait om vermeende te hoge prijzen voor trucks tussen 1997 en 2011.

De bedrijven maakten onderling afspraken over hun prijzen, zodat ze meer geld konden vragen. Ook sprak het kartel af om geld dat ze moesten steken in nieuwe technologie om trucks schoner te maken, door te rekenen aan de klant. Hiervoor kregen de truckbouwers al voor miljarden aan boetes. Vervolgens zijn veel klanten van de truckbouwers met schadeclaims gekomen.