ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index veert licht op na herstel op Wall Street

Economie
door anp
maandag, 24 november 2025 om 9:20
anp241125079 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak veerde maandag licht op na de koersverliezen in de afgelopen week. Beleggers trokken zich op aan het herstel op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door uitlatingen van Fed-bestuurder John Williams. De president van de Federal Reserve in New York zei vrijdag dat een derde renteverlaging dit jaar nog altijd mogelijk is. Volgens hem vormt de zwakke Amerikaanse arbeidsmarkt namelijk een grotere economische bedreiging dan een hogere inflatie.
De Amerikaanse centrale bank houdt op 9 en 10 december de laatste rentevergadering van dit jaar. In de afgelopen weken was de hoop op een verdere verlaging van de leenkosten in de grootste economie ter wereld juist afgenomen. Dat zorgde samen met de twijfel over de hoge waarderingen van de grote techbedrijven voor flinke koersdruk op de beurzen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 929,48 punten. Vrijdag verloor de AEX 0,9 procent door zware koersverliezen bij de chipbedrijven. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

generated-image (63)

Als de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crash

ANP-542747583

Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)

haberdoedas-TzKc7FGaL7Y-unsplash (1)

Onderzoekers vinden verrassend anti-verouderingseffect van bekend afslankmiddel

ANP-530473039

Na 60 jaar blijkt dat dit bekende diabetesmedicijn een bijzondere invloed heeft op het brein

generated-image (62)

7 redenen waarom je die ander niet uit je hoofd krijgt

Loading