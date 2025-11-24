AEX-index veert licht op na herstel op Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak veerde maandag licht op na de koersverliezen in de afgelopen week. Beleggers trokken zich op aan het herstel op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door uitlatingen van Fed-bestuurder John Williams. De president van de Federal Reserve in New York zei vrijdag dat een derde renteverlaging dit jaar nog altijd mogelijk is. Volgens hem vormt de zwakke Amerikaanse arbeidsmarkt namelijk een grotere economische bedreiging dan een hogere inflatie.

De Amerikaanse centrale bank houdt op 9 en 10 december de laatste rentevergadering van dit jaar. In de afgelopen weken was de hoop op een verdere verlaging van de leenkosten in de grootste economie ter wereld juist afgenomen. Dat zorgde samen met de twijfel over de hoge waarderingen van de grote techbedrijven voor flinke koersdruk op de beurzen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 929,48 punten. Vrijdag verloor de AEX 0,9 procent door zware koersverliezen bij de chipbedrijven. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.