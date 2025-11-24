Vliegveld Vilnius weer open na nieuwe incidenten smokkelballonnen

VILNIUS (ANP/RTR) - De luchthaven van Vilnius is maandagochtend heropend na twee sluitingen wegens incidenten met ballonnen. Litouwen zegt dat Belarus de verstoringen heeft veroorzaakt met weerballonnen die smokkelwaar, zoals sigaretten, vervoerden en spreekt van een "hybride aanval".

Vilnius ligt in het zuidoosten van Litouwen, enkele tientallen kilometers van de grens met Belarus. De luchthaven ging twee keer dicht omdat de ballonnen richting het vliegveld bewogen.

Onlangs vonden soortgelijke incidenten plaats. Litouwen sloot daarom eind oktober twee grensposten met Belarus. Die gingen vorige week weer open, omdat het vliegverkeer niet opnieuw werd verstoord.

De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko noemde de grenssluiting eerder een "gekke zwendel". Ook beschuldigde hij het Westen van een hybride oorlog tegen Belarus en Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Loekasjenko.