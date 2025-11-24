ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vliegveld Vilnius weer open na nieuwe incidenten smokkelballonnen

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 9:41
anp241125083 1
VILNIUS (ANP/RTR) - De luchthaven van Vilnius is maandagochtend heropend na twee sluitingen wegens incidenten met ballonnen. Litouwen zegt dat Belarus de verstoringen heeft veroorzaakt met weerballonnen die smokkelwaar, zoals sigaretten, vervoerden en spreekt van een "hybride aanval".
Vilnius ligt in het zuidoosten van Litouwen, enkele tientallen kilometers van de grens met Belarus. De luchthaven ging twee keer dicht omdat de ballonnen richting het vliegveld bewogen.
Onlangs vonden soortgelijke incidenten plaats. Litouwen sloot daarom eind oktober twee grensposten met Belarus. Die gingen vorige week weer open, omdat het vliegverkeer niet opnieuw werd verstoord.
De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko noemde de grenssluiting eerder een "gekke zwendel". Ook beschuldigde hij het Westen van een hybride oorlog tegen Belarus en Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Loekasjenko.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

generated-image (63)

Als de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crash

ANP-542747583

Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)

ANP-530473039

Na 60 jaar blijkt dat dit bekende diabetesmedicijn een bijzondere invloed heeft op het brein

ANP-432490266

Alle continenten op aarde worden langzaam van onder afgepeld. En dit is waarom

19re-garden-houseplants-04-bmhv-superJumbo

Van kamerplant tot kunstwerk: zo maak je jouw huis groen én bijzonder

Loading