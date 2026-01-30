ECONOMIE
Trump draagt Kevin Warsh voor als nieuwe Fed-voorzitter

Economie
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 13:05
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump draagt Kevin Warsh voor als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Warsh was in het verleden al bestuurder van de Fed en werd in 2017 nog gepasseerd voor de hoogste functie bij de centrale bank van de Verenigde Staten. Een speciale commissie van de Senaat moet de keuze nog goedkeuren.
"Ik ken Kevin een lange tijd en twijfel er niet aan dat hij bekend zal staan als een van de GEWELDIGE Fed-voorzitters, wellicht de beste", schreef Trump op zijn berichtenplatform Truth Social.
