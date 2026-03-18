Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
woensdag, 18 maart 2026 om 12:39
69b60fe14d65ec51752a0633
Vergeet de klassieke beveiliger met zaklamp. De nieuwste bewaker van ’s werelds digitale zenuwstelsel heeft vier poten, geen hartslag en klaagt nooit over overwerk. Robotwaakhonden lijken de toekomst van datacenter-beveiliging vorm te gaan geven – net als in de dystopische BBC-serie Black Mirror gebeurt.
Bedrijven pompen miljarden in gigantische campussen voor cloud en AI. Die terreinen, soms tientallen hectares groot, moeten dag en nacht draaien. Elke storing kost geld. Veel geld. Dus zoeken exploitanten naar efficiëntere manieren om hun infrastructuur te bewaken. Daar komt de robotdog kwispelend het verhaal binnenlopen.

Enorme vraag

Volgens Boston Dynamics, maker van de bekende Spot-robot, is de interesse explosief gestegen. “We zien een enorme toename in vraag vanuit datacenters. Dat is logisch gezien de investeringsgolf in AI”, zegt productdirecteur Merry Frayne tegen Business Insider.
De mechanische viervoeters doen meer dan rondjes lopen langs een hek. Ze inspecteren apparatuur, speuren naar lekkages, meten temperatuurverschillen en signaleren verdachte situaties. Denk aan openstaande deuren of vreemde geluiden. Kortom: ze zien dingen voordat het een probleem wordt.

Livebeelden

Ook concurrent Ghost Robotics ziet goud in deze markt. Hun Vision 60-patrouillerobot wordt al ingezet bij een handvol datacenters. Hij speurt langs omheiningen naar gaten, verdachte pakketjes of indringers en stuurt livebeelden naar een controlekamer.
69b611084d65ec51752a0639
De businesscase is simpel. Een robot kost grofweg tussen de 165.000 en 300.000 dollar. Dat klinkt fors, maar een menselijke beveiliger kost al snel 150.000 dollar per jaar. “Vervang twee bewakers door één mens en een robot, en je bespaart direct”, klinkt het. Bovendien: robots worden niet ziek en nemen geen vakantie.

Human in the loop

Toch verdwijnen menselijke beveiligers niet, als je de bedrijven moet geloven. “We vervangen ze niet, we versterken ze”, benadrukken ze. De robot is een extra paar ogen; een kilometervreter die nooit moe wordt, wat voor weer het ook is.
Massale uitrol laat nog even op zich wachten, maar de richting is duidelijk. Alleen al in de VS draaien er duizenden datacenters en zijn er honderden in aanbouw. In die groeiende markt zien robotmakers een unieke kans.
De toekomst van beveiliging? Die loopt op vier metalen poten en slaapt nooit.
Bron: Business Insider

