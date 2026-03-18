Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

Iran wint op zee

Terwijl het Pentagon spreekt over succesvolle luchtaanvallen op Iraanse bases, controleert Iran feitelijk de belangrijkste zeeroute ter wereld. Met drones, raketten en mijnen houdt Teheran commerciële schepen tegen. Slechts een handjevol tankers passeerde sinds begin maart de straat. Iraakse olieterminals legden het werk neer na aanvallen op schepen voor de kust. De gevolgen reiken ver: niet alleen olie , ook gas, kunstmest en petrochemicaliën zitten vast – met directe impact op voedselprijzen en industrie wereldwijd.

Europa en Nederland voelen de klap

In Nederland stijgt de benzineprijs naar ruim 2,22 euro per liter en de gasprijs op de TTF verdubbelde binnen enkele dagen. Rabobank becijfert dat de Nederlandse inflatie oploopt tot 2,7 procent in het gunstigste scenario – en tot boven de 3 procent als de straat volledig dicht blijft. De economische groei in 2026 kan 0,3 procentpunt lager uitvallen dan eerder geraamd.

Vertrouwen verdampt

Misschien nog veelzeggender dan de olieprijzen zijn de peilingcijfers: in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Canada ziet een meerderheid de VS niet langer als betrouwbare bondgenoot. Dat vertrouwen was al beschadigd door handelsoorlogen en het NAVO-scepticisme van Trump. De weigering van geallieerden om mee te vechten bij de Straat van Hormuz is daarvan het directe bewijs. Zoals Wolf concludeert: de wereld moet hopen dat Amerika bij zinnen komt – maar eerst moet Trump een uitweg vinden uit de oorlog die hij zelf begon.