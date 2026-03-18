Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

"If you break it, you own it." Die waarschuwing gaf Colin Powell ooit aan president Bush over de oorlog in Irak. FT-columnist Martin Wolf
paste het deze week toe op Donald Trump
en de oliecrisis die volgde op de aanval op Iran
. Het is een treffend beeld: de VS begonnen een militaire operatie zonder bondgenoten te raadplegen, zonder NAVO-mandaat en – zo blijkt – zonder plan voor het meest voor de hand liggende gevolg: de blokkade van de Straat van Hormuz.
Iran wint op zee
Terwijl het Pentagon
spreekt over succesvolle luchtaanvallen op Iraanse bases, controleert Iran feitelijk de belangrijkste zeeroute ter wereld. Met drones, raketten en mijnen houdt Teheran commerciële schepen tegen. Slechts een handjevol tankers passeerde sinds begin maart de straat. Iraakse olieterminals legden het werk neer na aanvallen op schepen voor de kust. De gevolgen reiken ver: niet alleen olie
, ook gas, kunstmest en petrochemicaliën zitten vast – met directe impact op voedselprijzen en industrie wereldwijd.
Europa en Nederland voelen de klap
In Nederland stijgt de benzineprijs naar ruim 2,22 euro per liter en de gasprijs op de TTF verdubbelde binnen enkele dagen. Rabobank becijfert dat de Nederlandse inflatie oploopt tot 2,7 procent in het gunstigste scenario – en tot boven de 3 procent als de straat volledig dicht blijft. De economische groei in 2026 kan 0,3 procentpunt lager uitvallen dan eerder geraamd.
Vertrouwen verdampt
Misschien nog veelzeggender dan de olieprijzen zijn de peilingcijfers: in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Canada ziet een meerderheid de VS niet langer als betrouwbare bondgenoot. Dat vertrouwen was al beschadigd door handelsoorlogen en het NAVO-scepticisme van Trump. De weigering van geallieerden om mee te vechten bij de Straat van Hormuz
is daarvan het directe bewijs. Zoals Wolf concludeert: de wereld moet hopen dat Amerika bij zinnen komt – maar eerst moet Trump een uitweg vinden uit de oorlog die hij zelf begon.
De cijfers
Op 28 februari 2026 lanceerden de VS en Israël 'Operation Epic Fury' tegen Iran. Iran sloot daarop de Straat van Hormuz – de doorgang voor zo'n 20 procent van de wereldwijde olievoorziening. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) spreekt van "de grootste verstoring van de mondiale oliemarkt ooit". IEA-lidstaten gaven 400 miljoen vaten vrij uit strategische reserves – een historisch record. De olieprijs piekte boven de 100 dollar per vat en kan volgens analisten richting 200 dollar stijgen als de straat gesloten blijft