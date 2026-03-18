"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

In Volendam wordt uiteraard volop geroddeld over het huwelijk van Jan Smit dat in puin ligt. Vooral Liza Plat moet het ontgelden.

Zo zou ze ook nauwelijks voor haar kinderen zorgen. “Liza was druk met andere zaken. Wanneer Jan met ome Cor, zijn vaste chauffeur, de straat uitreed om in Duitsland aan het werk te gaan met Klubbb3, maakte Liza zich ook vaak uit de voeten”, zegt een ‘goed ingevoerde bron’ in De Telegraaf.

Die vervolgt: “We zijn haar nooit achterna gereden om te zien wat ze ging doen, maar zodra haar moeder was gearriveerd, liet ze het gezin aan haar over en was ze zelf spoorloos. Soms ook dagenlang. Jan voelde zich weleens bezwaard dat zijn schoonouders zoveel tijd moesten besteden aan zijn gezin.”

Ook wordt haar arrogantie verweten. Zo scheurde ze met haar nieuwe grote Mercedes door het dorp. “Het was echt zo van: kijk mij eens, hier is de vrouw van Jan. En daar houden we niet van, in Volendam. We werken allemaal hard, maar dat deed zij niet meer.”

De Mercedes werd zelfs van Liza afgepakt. “Jan kreeg vaak te horen dat hij wat moest doen aan het rijgedrag van zijn vrouw. Hij was bang dat er op een dag ongelukken van zouden komen en dat dan ’de vrouw van Jan Smit iemand had doodgereden’”, aldus een andere ingewijde. “Ineens werd de Mercedes ingeruild voor de lage Audi. Met al die verkeersdrempels in het dorp houd je dan vanzelf op met te hard rijden…”