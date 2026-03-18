Het sprookje is voorbij. Nauwelijks drie weken nadat Netflix officieel de samenwerking met Meghans lifestylemerk As Ever beëindigde, schetst het gezaghebbende Variety een ontluisterend beeld van de relatie tussen de hertogin van Sussex en de streamingdienst. Zes insiders spraken openlijk over frustratie, wrok en een cultuurclash die de samenwerking al langer vergiftigde.

„De stemming in het gebouw is: 'Het is genoeg'",

'De stemming is: het is genoeg'

De kern van het probleem? Meghan Markle (44) was volgens Netflix -medewerkers bijzonder moeilijk in de samenwerking. Tijdens Zoom-vergaderingen verdween ze plotseling van het scherm — soms langdurig. Teams hoorden achteraf dat ze zich beledigd voelde door iets wat was gezegd. Daarnaast zou ze haar man prins Harry herhaaldelijk in vergaderingen onderbreken en het woord overnemen.

„De stemming in het gebouw is: 'Het is genoeg'", aldus een van de insiders. Drie bronnen beweerden zelfs dat Netflix-co-CEO Ted Sarandos had gezegd niet meer zonder advocaat met Markle te willen spreken.

Het verweer: vrouwenhaat

Meghans advocaat veegt de beschuldigingen van tafel. Dat ze vergaderingen verliet? Logisch — ze werkt vanuit huis met twee jonge kinderen van 4 en 6 jaar. Dat ze Harry onderbrak? Volgens haar advocaat is die bewering „bedoeld om die vrouwonvriendelike beeld te ondersteun dat sy haar man commandeer”. Harry zelf noemde de weergave „categorisch onjuist"

Een woordvoerder van Netflix noemde de claims over Sarandos „absoluut onwaar".

De echte pijn: kijkcijfers

Maar achter de persoonlijke verwijten schuilt een zakelijker probleem. With Love, Meghan presteerde dramatisch ondermaats. Waar het eerste seizoen nog op plek 383 belandde, kelderde seizoen twee naar plek 1.224 — en het haalde in de openingsweek niet eens de Netflix top 10. De serie wordt niet verlengd.

Ondertussen verschoof Meghans focus steeds meer naar haar lifestylemerk As Ever — jam, kaarsen en thee — in plaats van het produceren van succesvolle content voor de streamingdienst. Begin maart 2026 werd de scheiding bevestigd: As Ever gaat zelfstandig verder.

Kijkcijfers in overzicht