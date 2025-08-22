Trump dreigt Fed-bestuurder Cook te ontslaan als ze niet opstapt

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met het ontslaan van Federal Reserve-bestuurder Lisa Cook als ze niet zelf opstapt. Trump heeft Cook beschuldigd van hypotheekfraude en eiste eerder deze week al haar vertrek bij de Amerikaanse centrale bank. Tegen verslaggevers in Washington zei Trump vrijdag dat hij haar ontslaat als ze niet uit eigen beweging vertrekt.

Cook, in 2022 aangesteld door toenmalig president Joe Biden, zei eerder al zich "niet te laten intimideren om af te treden". Fed-voorzitter Jerome Powell ging tijdens zijn speech vrijdag in Jackson Hole niet in op de zaak.

De verdenkingen tegen Cook hebben betrekking op twee hypotheken van de Fed-bestuurder. Cook zou bankdocumenten en eigendomsgegevens hebben vervalst om gunstigere leningsvoorwaarden te krijgen, verklaarde Bill Pulte eerder. Hij is het hoofd van de Amerikaanse Federal Housing Finance Agency (FHFA) en een trouwe bondgenoot van Trump.