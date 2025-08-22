Trump sluit liever niet aan bij gesprek tussen Poetin en Zelensky

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump weet niet zeker of zijn aanwezigheid bij het gesprek tussen Vladimir Poetin en Volodymyr Zelensky nodig is. Trump zou in elk geval " liever niet" aansluiten, zei hij tegen journalisten.

Trump ontmoette zowel de Russische als de Oekraïense president in de afgelopen zeven dagen en probeert de twee met elkaar om de tafel te krijgen. Volgens het Witte Huis hebben beiden dat toegezegd, maar het is nog niet gelukt om die ontmoeting te organiseren. Moskou en Kyiv verwijten elkaar een onmogelijke opstelling.

Trump zegt nu dat het afwachten is wat de twee presidenten gaan doen. "We zullen zien of Poetin en Zelensky gaan samenwerken. Ze zijn een beetje als olie en azijn; ze gaan niet echt goed samen, om duidelijke redenen."