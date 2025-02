Trump gaat met China praten over aanstaande heffingen

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat "waarschijnlijk in de komende 24 uur" met Beijing praten over de heffingen op Chinese goederen. Hij waarschuwde daarbij dat hij de importheffingen voor het Aziatische land mogelijk nog verhoogt tot boven de aangekondigde 10 procent.

Vanaf 4 februari gelden er importheffingen van 25 procent voor Canada en 10 procent voor China, bovenop de eerdere heffingen voor dat land. Eerder op maandag kwamen de VS en Mexico overeen om importheffingen van 25 procent voor dat land met een maand op te schorten. Mexico had toegezegd om 10.000 soldaten neer te zetten aan de grens met de VS om de stroom van illegale drugs in te dammen.

Pakketjes die per post uit China en Canada worden verzonden naar de Verenigde Staten moeten vanaf dinsdag een formele douane-inspectie ondergaan door de nieuwe importheffingen die dan ingaan, meldde de Amerikaanse douane en grensbewaking maandag al.

Ook staat er nog een gesprek met de Canadese premier Justin Trudeau op de planning.