Trump geeft bondgenoten voorrang boven China bij onderhandelingen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Witte Huis geeft de voorkeur aan onderhandelingen over importheffingen met bondgenoten en grote handelspartners zoals Japan en Zuid-Korea, boven China. Dat heeft een belangrijke adviseur van president Donald Trump gezegd.

"De president zal later bepalen of en wanneer gesprekken met China plaatsvinden, maar voor nu ligt de prioriteit bij de bestaande handelspartners", aldus Kevin Hassett, directeur van de nationale adviesraad voor Economische Zaken van het Witte Huis.

Trump liet zich dinsdag positief uit over een mogelijke handelsdeal met Zuid-Korea na een telefoongesprek met de waarnemend president Han Duck-soo. "We hebben de randvoorwaarden en de kans op een geweldige deal voor beide landen", meldde de Amerikaanse president op sociale media. "Hun topteam is onderweg naar de VS, en de zaken zien er goed uit. We hebben ook met veel andere landen te maken, die allemaal een deal willen maken met de Verenigde Staten."