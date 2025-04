Schaatsster Daleman (18) krijgt dispensatie voor profcontract

UTRECHT (ANP) - Angel Daleman (18) mag komend seizoen een profcontract tekenen bij een schaatsteam. Daar hebben de vier topteams Essent, IKO X2O, AH Zaanlander en Reggeborgh mee ingestemd. Dat was nodig omdat volgens de regels van schaatsbond KNSB een schaatsster hier eigenlijk 19 jaar voor moet zijn.

Daarom had de bond de teams om goedkeuring gevraagd. Er wordt verwacht dat Daleman gaat tekenen bij Essent, waar ze afgelopen seizoen al als junior voor reed. Toen behaalde het talent op de langebaan al meerdere medailles bij wereldbekers en werd ze in Hamar wereldkampioen op de teamsprint met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting.

Daleman behoort ook tot de shorttrackselectie. "Voor haar verdere ontwikkeling is het nu zaak dat Angel een goede balans kan vinden tussen haar trainingen en wedstrijden in beide disciplines, waarbij ook komend seizoen de focus meer op langebaan zal liggen", zegt technisch directeur Remy de Wit via de schaatsbond.