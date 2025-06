Trump geeft dinsdag formeel opdracht voor hogere staalheffingen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump ondertekent dinsdag een formele opdracht om de heffingen op buitenlands staal en aluminium te verdubbelen van 25 naar 50 procent. Dat kondigde een woordvoerder van het Witte Huis aan. De hogere heffingen gaan woensdag in, voegde ze eraan toe.

Trump zei vrijdag al dat hij de importheffingen op aluminium en staal flink zal verhogen, waarmee hij de Amerikaanse metaalindustrie wil beschermen. Onlangs kreeg de president een tegenslag te verwerken bij zijn handelsbeleid. Een rechtbank in New York oordeelde vorige week dat Trump zijn bevoegdheden had overschreden met de meest verstrekkende importheffingen, maar die uitspraak ging niet over de belastingen op buitenlands staal en aluminium.