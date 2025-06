NYT: VS stellen tussenstap voor in atoomoverleg met Iran

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben een voorstel gedaan om de impasse te doorbreken in de onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Dat zeggen Europese en Iraanse bronnen tegen de krant The New York Times. Het voorstel zou Iran in staat stellen om nog enige tijd door te gaan met de productie van laagverrijkt uranium. Ondertussen wordt dan gewerkt aan een plan dat moet voorkomen dat het land kernwapens kan ontwikkelen.

De VS eisen momenteel dat Iran helemaal geen uranium meer verrijkt. Iran noemt dat onbespreekbaar. In het nieuwe voorstel staat dat de verrijking uiteindelijk moet gaan plaatsvinden op locaties buiten Iran die worden beheerd door landen uit de regio. Iran moet op dat punt stoppen met verrijken op eigen grondgebied. Veel details zijn nog onduidelijk, maar het is volgens de krant de eerste concrete aanwijzing sinds het aantreden van president Donald Trump dat de landen mogelijk een compromis kunnen sluiten.

Het voorstel moet ervoor zorgen dat Iran wel toegang houdt tot brandstof voor kerncentrales, maar zelf geen hoogverrijkt uranium voor kernwapens kan produceren. Iran zou het plan afgelopen weekend hebben ontvangen. Een reactie wordt binnen enkele dagen verwacht. De VS en Iran hebben meerdere overlegrondes gehad sinds het aantreden van Trump. Die heeft gedreigd met militaire escalatie als er geen deal komt.