Zuid-Koreaans oppositiekopstuk wint presidentsverkiezingen

SEOUL (ANP/AFP) - Het Zuid-Koreaanse oppositiekopstuk Lee Jae-myung heeft de presidentsverkiezingen gewonnen van zijn conservatieve tegenstander Kim Moon-soo, de kandidaat van regeringspartij PPP. Dat blijkt uit de officiële cijfers van de nationale kiescommissie.

Nu 96,7 procent van de stemmen is geteld, is het onmogelijk dat Kim Lee nog inhaalt. De overwinning van Lee komt niet onverwacht. Hij stond ook al voor in de peilingen en exitpolls. De 61-jarige politicus is de kandidaat van de progressieve Democratische Partij, de grootste oppositiepartij en de grootste partij in het parlement.

In 2022 deed Lee al een poging om president te worden, maar verloor toen nipt van Yoon Suk-yeol. Yoon riep een half jaar geleden de militaire noodtoestand uit en werd daarna afgezet vanwege die machtsgreep.