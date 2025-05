Trump geeft opdracht tot forse uitbreiding kernenergie in VS

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft met een aantal nieuwe decreten opdracht gegeven om fors meer kerncentrales te laten bouwen in de Verenigde Staten. Het ministerie van Energie krijgt daarbij de opdracht de bouw van tien conventionele kernreactoren mogelijk te maken voor 2030. Daarnaast wil Trump dat er nieuwe kleinere reactoren komen van een nieuw type dat nooit eerder in de VS is gebouwd.

Het doel van wat Trump de "nucleaire renaissance" noemt, is de verviervoudiging van de hoeveelheid kernenergie in de VS voor 2050. Trumps voorganger Joe Biden wilde ook de uitbreiding van kernenergie en mikte op een verdrievoudiging.

Kerncentrales hebben als voordeel dat ze bij de stroomproductie geen CO2-uitstoten en altijd kunnen draaien. Maar ze zijn ook omstreden door het radioactieve afval en zorgen over ernstige ongevallen. Trump zelf is ook groot voorstander van fossiele brandstoffen en wil vooral dat kernenergie een aanvulling is op gas en olie.