Deze Nederlandse AI kan natuurrampen voorspellen zonder supercomputers

Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben een AI-model dat weersverwachtingen, luchtkwaliteit en natuurrampen kan voorspellen zonder dure supercomputers. Het systeem presteert beter dan traditionele methoden en is gratis beschikbaar.

Aurora werd getraind op meer dan een miljoen uur aan aardobservaties. Het AI-model overtreft bestaande systemen op vrijwel alle fronten: luchtkwaliteitsvoorspellingen kloppen in 74 procent van de gevallen beter dan klassieke modellen, oceaangolven worden in 86 procent van de tests nauwkeuriger voorspeld, en bij tropische stormen wint Aurora het van alle operationele weercentra op aarde.

Traditionele weersvoorspelling vereist jarenlange ontwikkeling, enorme rekenkracht en grote teams experts. Aurora kan daarentegen in weken worden aangepast door kleine groepen mensen. Dit maakt geavanceerde voorspellingen toegankelijk voor onder meer ontwikkelingslanden en kleinere organisaties.

Breed toepassingsgebied

Hoewel Aurora nu focust op weer , luchtkwaliteit, oceaangolven en tropische stormen, is het ontworpen om uitgebreid te worden. Toekomstige toepassingen kunnen voorspellingen van bosbranden, het in kaart brengen van overstromingsrisico's, verwachte oogstopbrengsten en nog veel meer omvatten.

Aurora is beschikbaar voor iedereen die het wenst te gebruiken. Gebruikers die het willen aanpassen voor specifieke taken hoeven alleen eigen data toe te voegen; de basistraining is al voltooid.